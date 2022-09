【KTSF】

如何可以免費入讀普林斯頓大學?

這所位於新澤西州的長春藤名校,週五宣布放寬學費資助計劃的收入上限。

目前年收入少過6萬5千元的低收入家庭才合資格免學費,新的政策將收入上限提高至10萬元以下。

合資格的學生,學費和住宿費全部免費。

普林斯頓大學說,大約1萬5千名的大學生,或大約4分之1的本科生將會受惠。

在新政策之下,年收入少於15萬元的家庭,將可獲得更多獎學金,新政策將於明年的秋季學期實施。

