巴基斯坦水災 聯合國秘書長籲各國財政援助兼即時減排

聯合國秘書長古特雷斯到了巴基斯坦視察水災,稱水災由氣候變化引發,國際社會有責任提供援助,巴基斯坦估計水災造成的損失高達300億美元。

巴基斯坦自今年踏入6月雨季,暴雨引發多場水災,過千人死亡。南部信德省的洪水仍未退卻,多條村莊以至基建受浸,當局出動快艇協助村民緊急撤離,巴基斯坦當局估計,水浸造成的經濟損失超過300億美元。

聯合國秘書長古特雷斯到訪當地視察兩天,他指全球暖化引致這次水災,初步估計水災造成300億美元損失,有份造成氣候變化的各國有責任,提供財政援助和減少碳排放:「碳排放量不斷上升,人們則死於洪水和飢荒,這是精神錯亂,這是集體自殺。我在巴基斯坦向全球呼籲,現在就停止這種瘋狂行為,結束與大自然的戰爭,投資可再生能源。」

聯合國目前正為巴基斯坦籌集1.6億美元應對災情,美國首架運載救援物資飛機已抵達當地,美方較早前承諾提供3,000萬美元援助,其後表示會再增加2,000萬美元。

