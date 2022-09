香港電影《阿媽有咗第二個》灣區上映 專訪導演彭秀慧（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港電影《阿媽有咗第二個》現正在灣區一些戲院上映,導演彭秀慧希望香港電影可以在國際舞台上發揚光大,打隱陣腳,令更多人喜愛香港電影演員和故事。

由MIRROR成員姜濤、Jer(柳應廷)及毛舜筠主演的阿媽有咗第二個,在香港票房突破3千萬港元,而電影在美國和加拿大亦有片商安排電影越洋放映。

彭秀慧(Kearen Pang)是這部戲的監製編劇兼導演。

彭秀慧說:「我覺得自己的電影可以在香港以外的地方,無論是哪一個地方上映,是十分高興的,因為自己創作的東西,可以離開自己本身的地方,其實帶著的除了是故事外,還有香港文化,演員和團隊,可以令另一個地方的人去認識,我覺得電影才可以做到。」

劇情講述多年前曾一手捧紅多位巨星的歌手經理人,由毛舜筠飾演的余美鳳,婚後選擇全面告別職場,專心相夫教子,而兒子由柳應廷飾演的盧子軒,即將到外國升讀大學,美鳳就決定重出江湖,藉以尋回人生價值。

在一次偶然機會,美鳳認識了在茶餐廳送外賣由姜濤飾演的方晴,並成功以極短時間令他成為新晉偶像,重返職場忙碌的美鳳,再加上她對方晴呵護備至,令子軒感到被冷落,從而揭開了母子長年的心結。

彭秀慧指出,當她想創作一個由素人爆紅變成偶像的故事,她腦海內就想起姜濤。

彭秀慧說:「因為姜濤這幾年,他絕對是一個標誌性的人物,是一個這樣的歷程,而且他真的好多人喜愛,他自己本身有一種魅力,再加上他來上我演戲課的時候,我覺得他演戲挺有天份的,不過他不太察覺自己演戲,可以嘗試一下,他還是覺得自己不可以的,只懂唱歌,他會這樣想,但我想用他的特質放入電影,令他感覺演戲其實好玩的。」

彭秀慧透露,電影本身並不打算用兩個MIRROR的成員,但經過試鏡和確定了柳應廷後,角色上亦作出調整,那電影中,姜濤和古巨基合唱的環節,導演又是否刻意安排呢?

彭秀慧說:「我放這歌的原因,是因為在寫劇本的過程,我覺得一個素人如何突然走紅,用什麼方法呢?有好強的經理人,可以幫他找其他強的人,特別是有個強的歌手加持,例如出帖讚,令所有人留意,最後就同你合唱,這事情在現實很易發生。」

彭秀慧希望香港電影可以在國際舞台上發揚光大,令更多人喜愛香港電影、演員和故事,她指她有家人居住在灣區,所以經常往返舊金山。

希望日後有機會和大家見面,她又感謝MIRROR的海外粉絲,對電影的肯定和支持。

彭秀慧說:「加了映期證明有成績、觀眾和票房,希望日後還有其他機會可以繼續放映。」

電影暫時在灣區加映至9月14日。

