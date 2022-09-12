香港電影《阿媽有咗第二個》灣區上映 專訪導演彭秀慧（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港電影《阿媽有咗第二個》現正在灣區一些戲院上映，導演彭秀慧希望香港電影可以在國際舞台上發揚光大，打隱陣腳，令更多人喜愛香港電影演員和故事。

由MIRROR成員姜濤、Jer（柳應廷）及毛舜筠主演的阿媽有咗第二個，在香港票房突破3千萬港元，而電影在美國和加拿大亦有片商安排電影越洋放映。

彭秀慧（Kearen Pang）是這部戲的監製編劇兼導演。

彭秀慧說：「我覺得自己的電影可以在香港以外的地方，無論是哪一個地方上映，是十分高興的，因為自己創作的東西，可以離開自己本身的地方，其實帶著的除了是故事外，還有香港文化，演員和團隊，可以令另一個地方的人去認識，我覺得電影才可以做到。」

劇情講述多年前曾一手捧紅多位巨星的歌手經理人，由毛舜筠飾演的余美鳳，婚後選擇全面告別職場，專心相夫教子，而兒子由柳應廷飾演的盧子軒，即將到外國升讀大學，美鳳就決定重出江湖，藉以尋回人生價值。

在一次偶然機會，美鳳認識了在茶餐廳送外賣由姜濤飾演的方晴，並成功以極短時間令他成為新晉偶像，重返職場忙碌的美鳳，再加上她對方晴呵護備至，令子軒感到被冷落，從而揭開了母子長年的心結。

彭秀慧指出，當她想創作一個由素人爆紅變成偶像的故事，她腦海內就想起姜濤。

彭秀慧說：「因為姜濤這幾年，他絕對是一個標誌性的人物，是一個這樣的歷程，而且他真的好多人喜愛，他自己本身有一種魅力，再加上他來上我演戲課的時候，我覺得他演戲挺有天份的，不過他不太察覺自己演戲，可以嘗試一下，他還是覺得自己不可以的，只懂唱歌，他會這樣想，但我想用他的特質放入電影，令他感覺演戲其實好玩的。」

彭秀慧透露，電影本身並不打算用兩個MIRROR的成員，但經過試鏡和確定了柳應廷後，角色上亦作出調整，那電影中，姜濤和古巨基合唱的環節，導演又是否刻意安排呢？

彭秀慧說：「我放這歌的原因，是因為在寫劇本的過程，我覺得一個素人如何突然走紅，用什麼方法呢？有好強的經理人，可以幫他找其他強的人，特別是有個強的歌手加持，例如出帖讚，令所有人留意，最後就同你合唱，這事情在現實很易發生。」

彭秀慧希望香港電影可以在國際舞台上發揚光大，令更多人喜愛香港電影、演員和故事，她指她有家人居住在灣區，所以經常往返舊金山。

希望日後有機會和大家見面，她又感謝MIRROR的海外粉絲，對電影的肯定和支持。

彭秀慧說：「加了映期證明有成績、觀眾和票房，希望日後還有其他機會可以繼續放映。」

電影暫時在灣區加映至9月14日。

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