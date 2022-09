日本擬在秋季再放寬入境限制

【有線新聞】

日本考慮秋季進一步放寬入境限制,包括批准自由行及免簽證入境,期望振興旅遊業,當局指全球各國正恢復交流,日本不能落後。

現時日本每日入境人數上限5萬人,旅遊仍未全面開放,即使可以沒有導遊同行,當局規定遊客必須參加旅行團到訪。隨著全球多國陸續放寬入境限制,日本內閣官房副長官木原誠二受訪時表示,正認真審視在不久將來取消每日入境人數上限及自由行禁令,重新容許免簽證入境,將適當時機實施並調整。

他指秋冬旅遊旺季在即,加上日圓疲弱,吸引遊客到訪是最有助振興經濟的方法,又指全球各國正恢復交流,日本也不能落後。全國近日每日約有十萬人確診,主要集中在東京都和大阪府,整體數字有下降的趨勢,當局將有症狀患者在家隔離日數由10日縮短至7日。

厚生勞動大臣加藤勝信表示,即使日後確診數字回升仍會維持現時隔離措施,呼籲患者切勿與高危人士接觸,降低感染風險。被問到會否將應對新型肺炎措施降低至與季節性流感同級,加藤回應指隨著疫苗和治療藥物供應進步,新冠病毒有如季節性流感般,重點是建立機制應對。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。