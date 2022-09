灣區近日熱浪令乾旱地區更乾燥 增加山火風險（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州持續乾旱,加上灣區近日的熱浪,令乾旱的地區更加乾燥,增加了山火的風險。

枯黃的草地及乾枯的樹木,急切地需要水份,但近日的熱浪,令本來已經乾燥的植物更乾燥,時常來Santa Clara縣Rancho San Antonio Preserve健行的Ehsan Talabi,就指情況很不想理。

Talabi說:「氣候變化在我們當中,真正的嚴重影響著我們。」

聖荷西消防隊長Robert Culbertson說:「這一波熱浪的確增加了一層複雜性,在一個難題上加了另一個難題。」

聖荷西消防隊長就指出,熱浪令植物更加乾燥,增加了一些專家所謂的閃燃效應,結果就是火勢會一發不可收拾,難以撲滅。

Culbertson說:「你將會看到更大規模的火勢,你也會見到滅火的資源,變得難以應付這類緊急事件,這對消防滅火服務有很大的打擊。」

Mosquito山火引致的空氣污染物,正慢慢吹向灣區,令人擔心山火的威脅真的迫在眉睫。

Talabi說:「這真的令我很擔心,不一定是這地點,但環繞我們,你知道火勢不一定在你所在地發生,才會影響到你,可能在半哩外,可能在一哩外,但很快就趕上。」

現在他們都希望過幾個月後冬天到來,可以消除這山火的威脅。

