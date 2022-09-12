灣區近日熱浪令乾旱地區更乾燥 增加山火風險（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州持續乾旱，加上灣區近日的熱浪，令乾旱的地區更加乾燥，增加了山火的風險。

枯黃的草地及乾枯的樹木，急切地需要水份，但近日的熱浪，令本來已經乾燥的植物更乾燥，時常來Santa Clara縣Rancho San Antonio Preserve健行的Ehsan Talabi，就指情況很不想理。

Talabi說：「氣候變化在我們當中，真正的嚴重影響著我們。」

聖荷西消防隊長Robert Culbertson說：「這一波熱浪的確增加了一層複雜性，在一個難題上加了另一個難題。」

聖荷西消防隊長就指出，熱浪令植物更加乾燥，增加了一些專家所謂的閃燃效應，結果就是火勢會一發不可收拾，難以撲滅。

Culbertson說：「你將會看到更大規模的火勢，你也會見到滅火的資源，變得難以應付這類緊急事件，這對消防滅火服務有很大的打擊。」

Mosquito山火引致的空氣污染物，正慢慢吹向灣區，令人擔心山火的威脅真的迫在眉睫。

Talabi說：「這真的令我很擔心，不一定是這地點，但環繞我們，你知道火勢不一定在你所在地發生，才會影響到你，可能在半哩外，可能在一哩外，但很快就趕上。」

現在他們都希望過幾個月後冬天到來，可以消除這山火的威脅。

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