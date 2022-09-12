Hayward市8歲女童3月被殺 在逃疑犯被捕

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東灣Hayward一名8歲女童於本年3月被殺，一直在逃的33歲疑犯被捕，當局亦拘捕另外3名女子，涉嫌協助疑犯潛逃。

33歲疑犯Dhante Jackson，涉嫌虐待及謀殺他女朋友的8歲女兒Sophia Mason被起訴。

警方3月時於疑犯位於Merced的家中浴缸發現女童的屍體，女童的母親Samantha Johnson當時亦被捕，被控虐待兒童及謀殺。

女童的表姐表示難以置信，雖然事情過了很久，但她開心警察終於將疑犯緝拿歸案。

她又指，Jackson及女童母親，同樣於Newark市被捕是諷刺。

Merced市警方的幫會及毒品調查科與州司法部的特別行動小組合作，Merced市的市長向KPIX表示，警方及特別行動小組功不可沒，他們勤奮工作，投放大量資源調查案件，現在終於拘捕Jackson。

女童的表姐又指，雖然Sophia已經離開他們，但拘捕疑犯最少代表這宗案件完結，並給予他們一家一個答案。

據了解，疑犯涉嫌多次對女童作出身體及性虐待，家庭成員指事前已發出多次警告，並懇求兒童保護服務部及當局協助，但沒有及時阻止到悲劇發生。

女童的表姐希望這次作為一個教訓，她肯定還有很多小孩沒有被照顧好，事情不應這樣發展，亦不想同類事件再度發生，呼籲市民若見到同類事件，要多次向當局舉報。

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