Hayward市8歲女童3月被殺 在逃疑犯被捕

東灣Hayward一名8歲女童於本年3月被殺,一直在逃的33歲疑犯被捕,當局亦拘捕另外3名女子,涉嫌協助疑犯潛逃。

33歲疑犯Dhante Jackson,涉嫌虐待及謀殺他女朋友的8歲女兒Sophia Mason被起訴。

警方3月時於疑犯位於Merced的家中浴缸發現女童的屍體,女童的母親Samantha Johnson當時亦被捕,被控虐待兒童及謀殺。

女童的表姐表示難以置信,雖然事情過了很久,但她開心警察終於將疑犯緝拿歸案。

她又指,Jackson及女童母親,同樣於Newark市被捕是諷刺。

Merced市警方的幫會及毒品調查科與州司法部的特別行動小組合作,Merced市的市長向KPIX表示,警方及特別行動小組功不可沒,他們勤奮工作,投放大量資源調查案件,現在終於拘捕Jackson。

女童的表姐又指,雖然Sophia已經離開他們,但拘捕疑犯最少代表這宗案件完結,並給予他們一家一個答案。

據了解,疑犯涉嫌多次對女童作出身體及性虐待,家庭成員指事前已發出多次警告,並懇求兒童保護服務部及當局協助,但沒有及時阻止到悲劇發生。

女童的表姐希望這次作為一個教訓,她肯定還有很多小孩沒有被照顧好,事情不應這樣發展,亦不想同類事件再度發生,呼籲市民若見到同類事件,要多次向當局舉報。

