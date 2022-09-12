包維爾指聯儲局堅決繼續加息 市場憂引發經濟衰退

September 12, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 朱慧琪報導】

為打擊自41年來最高的通脹率，聯儲局已經連續加息，有輿論以1980年代的經歷為例子指出，大幅加息會導致經濟衰退和失業率升高，但是聯儲局主席包維爾就不認同這個觀點。

包維爾較早時表示，局方堅決繼續積極加息，但就指加息幅度不會去到1980年代初的兩位數利率那樣強勁。

包維爾說：「我們認為能避開非常高的社會成本，前主席Paul Volcker和聯儲局就曾發揮作用使通脹回落。」

美國目前的通脹率按年升幅為8.5%，是41年來最高，包維爾重申，聯儲局決意壓抑通脹，就算會削弱經濟和就業市場，也要提高短期利率。

目前聯邦基金短期基準利率是在2.25厘至2.75厘米範圍內，接下來聯儲局在9月會再加息幾多，包維爾就未有透露。

而市場就估計，到時聯邦短期基準利率將會連續第三次加息4分之3厘。

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