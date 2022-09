包維爾指聯儲局堅決繼續加息 市場憂引發經濟衰退

【KTSF 朱慧琪報導】

為打擊自41年來最高的通脹率,聯儲局已經連續加息,有輿論以1980年代的經歷為例子指出,大幅加息會導致經濟衰退和失業率升高,但是聯儲局主席包維爾就不認同這個觀點。

包維爾較早時表示,局方堅決繼續積極加息,但就指加息幅度不會去到1980年代初的兩位數利率那樣強勁。

包維爾說:「我們認為能避開非常高的社會成本,前主席Paul Volcker和聯儲局就曾發揮作用使通脹回落。」

美國目前的通脹率按年升幅為8.5%,是41年來最高,包維爾重申,聯儲局決意壓抑通脹,就算會削弱經濟和就業市場,也要提高短期利率。

目前聯邦基金短期基準利率是在2.25厘至2.75厘米範圍內,接下來聯儲局在9月會再加息幾多,包維爾就未有透露。

而市場就估計,到時聯邦短期基準利率將會連續第三次加息4分之3厘。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。