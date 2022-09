【KTSF】

東華醫院現正在所有診所地點,免費提供針對Omicron的新型肺炎更新版加強針。

市民可於星期一至五早上9時至中午12時,和下午2時至4時,到東華醫院四個診所免預約注射針對Omicron配方的加強針,接種人士必須年滿12歲,已經完成第一輪疫苗接種,及距離上一劑接種時間最少兩個月。

另外9月18號下星期日,東華醫院在華埠青年會舉行疫苗日,時間是上午11時至下午4時,為市民接種新型肺炎疫苗加強針,以及流感疫苗。

院方提醒大家攜帶醫療保險卡,及新型肺炎疫苗接種卡。

