拜登五角大廈發表講話 悼念911恐襲21週年

【KTSF】

911恐怖攻擊事件，至今已21週年，拜登總統在五角大廈發表講話，第一夫人來到賓州，在當年挺身反劫機的聯航93號班機墜機地點悼念，副總統賀錦麗伉儷則在紐約出席了紀念儀式。

拜登週日來到位於維珍尼亞州Arlington市的五角大廈，和國防部長等政府官員，以及受害者家屬，為在911恐襲中罹難的死者悼念獻上花圈。

全場在當年四架飛機墜毀，和紐約雙子塔倒塌的時間舉行默哀。

拜登在紀念儀式上發言指，21年過去了，我們會繼續信守諾言，不會忘記在紐約世貿和賓州Shanksville喪失的2,977條生命，還有在五角大廈的184人。

拜登指，沒有恐怖份子可以觸動美國力量的泉源，並表示，大家有責任為了21年前犧牲的性命，繼續為國家奮鬥，維護國家安全。

每年舉行紀念儀式並不足夠，不只要記取過去，還要放眼未來，稱當年恐怖份子就是企圖用烈火、濃煙和灰燼，埋葬我們的自由，期許大家都要承諾，捍衛民主自由。

第一夫人Jill週日在賓州Shanksville鎮當年挺身反劫機的聯航93號班機墜機地點，出席悼念儀式，這架原本預定飛往舊金山的班機，包括英勇的華裔空姐鄧月薇（Betty Ong）。

副總統賀錦麗則來到紐約世貿中心遺址紀念廣場，21週年儀式現場致意。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。