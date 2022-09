拜登五角大廈發表講話 悼念911恐襲21週年

【KTSF】

911恐怖攻擊事件,至今已21週年,拜登總統在五角大廈發表講話,第一夫人來到賓州,在當年挺身反劫機的聯航93號班機墜機地點悼念,副總統賀錦麗伉儷則在紐約出席了紀念儀式。

拜登週日來到位於維珍尼亞州Arlington市的五角大廈,和國防部長等政府官員,以及受害者家屬,為在911恐襲中罹難的死者悼念獻上花圈。

全場在當年四架飛機墜毀,和紐約雙子塔倒塌的時間舉行默哀。

拜登在紀念儀式上發言指,21年過去了,我們會繼續信守諾言,不會忘記在紐約世貿和賓州Shanksville喪失的2,977條生命,還有在五角大廈的184人。

拜登指,沒有恐怖份子可以觸動美國力量的泉源,並表示,大家有責任為了21年前犧牲的性命,繼續為國家奮鬥,維護國家安全。

每年舉行紀念儀式並不足夠,不只要記取過去,還要放眼未來,稱當年恐怖份子就是企圖用烈火、濃煙和灰燼,埋葬我們的自由,期許大家都要承諾,捍衛民主自由。

第一夫人Jill週日在賓州Shanksville鎮當年挺身反劫機的聯航93號班機墜機地點,出席悼念儀式,這架原本預定飛往舊金山的班機,包括英勇的華裔空姐鄧月薇(Betty Ong)。

副總統賀錦麗則來到紐約世貿中心遺址紀念廣場,21週年儀式現場致意。

