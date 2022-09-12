拜登五角大廈發表講話 悼念911恐襲21週年

【KTSF】
911恐怖攻擊事件，至今已21週年，拜登總統在五角大廈發表講話，第一夫人來到賓州，在當年挺身反劫機的聯航93號班機墜機地點悼念，副總統賀錦麗伉儷則在紐約出席了紀念儀式。
拜登週日來到位於維珍尼亞州Arlington市的五角大廈，和國防部長等政府官員，以及受害者家屬，為在911恐襲中罹難的死者悼念獻上花圈。
全場在當年四架飛機墜毀，和紐約雙子塔倒塌的時間舉行默哀。
拜登在紀念儀式上發言指，21年過去了，我們會繼續信守諾言，不會忘記在紐約世貿和賓州Shanksville喪失的2,977條生命，還有在五角大廈的184人。
拜登指，沒有恐怖份子可以觸動美國力量的泉源，並表示，大家有責任為了21年前犧牲的性命，繼續為國家奮鬥，維護國家安全。
每年舉行紀念儀式並不足夠，不只要記取過去，還要放眼未來，稱當年恐怖份子就是企圖用烈火、濃煙和灰燼，埋葬我們的自由，期許大家都要承諾，捍衛民主自由。
第一夫人Jill週日在賓州Shanksville鎮當年挺身反劫機的聯航93號班機墜機地點，出席悼念儀式，這架原本預定飛往舊金山的班機，包括英勇的華裔空姐鄧月薇（Betty Ong）。
副總統賀錦麗則來到紐約世貿中心遺址紀念廣場，21週年儀式現場致意。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment