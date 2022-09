影評：非洲裔女團倡導的《達荷美女王》正式開跑頒獎季節

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

19世紀非洲西部一個國度,有一個完全由女性組成的戰士團隊。她們的故事搬上熒幕。

故事開始的一場戲,一群男子在營火旁休息。草叢中出現一個女戰士,她是來自王國達荷美Dahomey的Nanisca。她的背後還有一批手持砍刀的女戰士。她們將營地中的男子殺了,把被俘虜的女子放走,但是過程也犧牲了一些戰士。

但是達荷美在戰役中的勝利品,當中包括俘虜,被送到毗鄰的Oyo 王國。Oyo 王國也把這些勝利品拍賣,來西非找奴隸的歐洲人,並換取槍械。Nanisca 要國王停止這個惡性循環。

與此同時,一個少女Nawi 因為不肯嫁給任何來相親的男子,而被父親送到宮廷,要送給國王。途中卻被另外一個戰士徵召她進入女戰士的團隊中。Nawi 在訓練中,找到一個讓自己立足的家。但是一場戰役中,Nawi 也成了俘虜,面對淪落成奴隸的命運。Nanisca 不顧國王反對,而要將這群被俘虜的人救回。

這是一部全部由非洲裔主導的影片。故事沒有在白人的鏡頭下被美化。導演Gina Prince-Bythewood 真實的展現給現代觀眾。

劇中最重要的女戰士角色,由影后Viola Davis 飾演。演出剛強的外表背後的隱憂,已經是演什麼像什麼的演員。戲中的動作鏡頭和內心戲,收放自如,已經是爐火純清,是讓人讚歎的演出。而戲中的其他主要女演員,也都有突出的表現。

這則故事也要人知道,還有無數其他族裔的豐富歷史故事,有待發掘。

《達荷美女王 The Woman King》是今年好萊塢頒獎季節開始,要人關注的佳作。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影9月16日在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.thewomanking.movie/

