英女王逝世多國領袖致哀 拜登指英女王定義了一個時代

英聯邦國家等多國領袖向英國王室致哀,美國總統拜登指女王定義了一個時代,中國國家主席習近平向英王查理斯三世致唁電,表示深切哀悼。

美國總統拜登和夫人前往華盛頓的英國大使館弔唁,他指英女王伊利沙伯二世不僅是一位君主,更定義了一個時代,毫不動搖地投入履行義務,又鞏固了美英同盟的基石,她的事跡將在英國和世界歷史中佔重要地位。

拜登說:「我們為你們所有人致哀,她是一位偉大的女士。」白宮及國會山莊等下半旗致哀。

英聯邦國家加拿大總理杜魯多表示,女王的恩典和堅定信念為加拿大人帶來安慰和力量。

澳洲總理阿爾巴內塞形容,女王是展現人性的君主,在紛擾動盪歲月中體現恆久的正直和平靜,民眾對女王的深深敬意,不會因哀悼期結束而消退。

新西蘭總理阿德恩形容,女王是受到愛戴和敬佩的君主,感謝她一生全心全意奉獻,多個太平洋國家亦表示哀悼。

聯合國大會和安理會會議期間各代表起立致哀,秘書長古特雷斯指,女王的莊嚴和奉獻精神廣受敬仰,在世界變幻無常數十年間女王穩定民心,奉獻精神和領導力將被永遠記住。

俄羅斯總統普京亦發聲明表示哀悼,形容女王逝世是不可彌補的沉重損失。

習近平向英王查理斯三世致唁電,代表中國政府和人民並以個人的名義,對英女王逝世表示深切哀悼,向英國王室、政府和人民致以誠摯的慰問。強調高度重視中英關係發展,願同查理斯三世一同努力,推動雙邊關係健康穩定發展。

