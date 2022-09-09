San Carlos市一女子當街被人斬首 男疑兇被捕（視頻）

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中半島San Carlos市有媒體報導，一名女子被人斬首，San Mateo縣警方表示，案情還在調查當中，以下內容可能引起觀眾不安，敬請留意。

San Mateo縣警長Eamonn Allen說：「先到場的警員，有被案發現場震驚，我們有向他們提供輔助，我們也將向多名在場的目擊者提供輔助

案發地點位於San Carlos市Magnolia夾Laurel路段，目擊者向警方在約中午時間報案，警方到場時被害女人已明顯失去生命跡象，一名男疑兇在警方到場後，被告知步行回到現場而遭逮捕。

警方表示，案發地點在被害人的寓所外，疑兇與被害人認識，但警方未透露兩者的關係，被害人也育有兩名未成年小孩，初步了解案發時小孩不在現場。

警方未證實被害人死因，指案件還在調查當中，但暫定此案為單一事件，不會對社區造成進一步危害。

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