San Carlos市一女子當街被人斬首 男疑兇被捕（視頻）

September 9, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

中半島San Carlos市有媒體報導，一名女子被人斬首，San Mateo縣警方表示，案情還在調查當中，以下內容可能引起觀眾不安，敬請留意。

San Mateo縣警長Eamonn Allen說：「先到場的警員，有被案發現場震驚，我們有向他們提供輔助，我們也將向多名在場的目擊者提供輔助

案發地點位於San Carlos市Magnolia夾Laurel路段，目擊者向警方在約中午時間報案，警方到場時被害女人已明顯失去生命跡象，一名男疑兇在警方到場後，被告知步行回到現場而遭逮捕。

警方表示，案發地點在被害人的寓所外，疑兇與被害人認識，但警方未透露兩者的關係，被害人也育有兩名未成年小孩，初步了解案發時小孩不在現場。

警方未證實被害人死因，指案件還在調查當中，但暫定此案為單一事件，不會對社區造成進一步危害。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four + seventeen =