San Carlos市一女子當街被人斬首 男疑兇被捕（視頻）

中半島San Carlos市有媒體報導,一名女子被人斬首,San Mateo縣警方表示,案情還在調查當中,以下內容可能引起觀眾不安,敬請留意。

San Mateo縣警長Eamonn Allen說:「先到場的警員,有被案發現場震驚,我們有向他們提供輔助,我們也將向多名在場的目擊者提供輔助

案發地點位於San Carlos市Magnolia夾Laurel路段,目擊者向警方在約中午時間報案,警方到場時被害女人已明顯失去生命跡象,一名男疑兇在警方到場後,被告知步行回到現場而遭逮捕。

警方表示,案發地點在被害人的寓所外,疑兇與被害人認識,但警方未透露兩者的關係,被害人也育有兩名未成年小孩,初步了解案發時小孩不在現場。

警方未證實被害人死因,指案件還在調查當中,但暫定此案為單一事件,不會對社區造成進一步危害。

