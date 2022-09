英女王逝世 大批民眾到白金漢宮外悼念

【有線新聞】

英女王伊利沙伯二世逝世後,英國全國即日起哀悼至國葬當天,大批民眾繼續前往白金漢宮外悼念。多處鳴放禮炮,教堂亦敲鐘致哀。

皇家騎馬炮兵團在倫敦海德公園鳴放96響禮炮,向女王致敬,象徵伊利沙伯二世的96載人生,大批民眾在場圍觀。

倫敦塔、直布羅陀等地都有鳴炮儀式。西敏寺、聖保羅大教堂、溫莎城堡等中午響起悼念鐘聲。

全國即日起哀悼至國葬當天,國會下議院眾人默哀,首相卓慧思形容女王是國家最偉大的外交官,盡忠職守成為所有人的榜樣,讚揚國王查理斯三世即使在哀悼時仍保持著明確的責任感和服務意識。

大批民眾繼續白金漢宮外悼念,有人獻花,「她是個標誌性的女士,如此的歷史遺風,她統治了70多年,由這麼年輕就開始,真是令人心碎。」

白金漢宮稱女王去世後,國王查理斯三世希望從現在起到國葬後第七天定為王室哀悼期,王室住所將關閉和下半旗致哀。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。