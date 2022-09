【KTSF】

舊金山(三藩市)警方拘捕了兩個居住在東灣的女人,她們涉嫌與舊金山上月最少9宗持槍搶劫案有關。

9宗搶劫案在舊金山多個地區發生,包括金融區、北岸區、市政廣場附近、列治文區以及Mission區,匪徒每次都用槍指嚇受害人,搶走他們的財物,然後乘坐一輛黑色SUV逃走。

而上月底在Mission區發生的搶劫案,匪徒更用槍柄打傷男事主,警方同一天出動機動部隊,在案發的Mission區找到涉案的黑色SUV,並拘捕車上的人。

警方表示,兩名女疑犯分別是一名35歲的Fairfield居民,以及一名20歲的Vallejo居民,她們面對多項搶劫,以及與槍械有關的控罪。

