【KTSF】

Santa Clara縣衛生局宣布,可以為更多高風險的群組人士注射猴痘MPX疫苗。

在Santa Clara縣,符合接受MPX疫苗的人士,增加到所有男士或跟男性發生性行為的跨性別者、同性戀或雙性戀男士,另外很多患有猴痘的人士,最近有新的性伴侶,假如市民最近有新的性伴侶,可以考慮接種疫苗。

公共衛生官員強調,不是所有人都會有感染的風險,而猴痘病毒也不會只傳染特定群組,只要是與帶病毒者,有長時間的身體、皮膚接觸,或與患者共享衣物,都可能會感染上病毒。

