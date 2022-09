聖荷西近日發生三宗致命車禍 今年累計48宗

【KTSF 周正鈞報導】

南灣聖荷西近日接連發生三宗致命車禍,今年以來,該市累計發生48宗致命交通事故。

9月3日凌晨大概3點半,位於Hellyer Ave及Ridgebrook Way交界,一部07年豐田房車,撞到三部泊在街上的汽車後,豐田司機下車,於車禍現場被後來駛至的一台2000年Dodge貨車撞倒,豐田司機當場證實死亡。

Dodge貨車司機將會被控酒後駕駛及交通過失殺人。

另一宗意外於同日晚上8點44分左右發生,一名沒有於行人過路線過馬路的途人,在Santa Teresa大道夾Kiowa Circle附近,先被一台97年日產SUV撞倒,再被另一線道的Chevrolet貨車撞倒,Chevrolet司機不顧而去,日產司機於現場協助調查,途人當場證實不治。

這兩宗意外,令今年途人死於車禍數字累積至25宗。

而9月7號的交通意外,涉及一台電單車及Tesla房車,電單車涉嫌在Santa Teresa大道衝紅燈,於Lean Ave交界與一台Tesla房車相撞,電單車司機當場證實死亡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。