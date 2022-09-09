聖荷西近日發生三宗致命車禍 今年累計48宗

【KTSF 周正鈞報導】

南灣聖荷西近日接連發生三宗致命車禍，今年以來，該市累計發生48宗致命交通事故。

9月3日凌晨大概3點半，位於Hellyer Ave及Ridgebrook Way交界，一部07年豐田房車，撞到三部泊在街上的汽車後，豐田司機下車，於車禍現場被後來駛至的一台2000年Dodge貨車撞倒，豐田司機當場證實死亡。

Dodge貨車司機將會被控酒後駕駛及交通過失殺人。

另一宗意外於同日晚上8點44分左右發生，一名沒有於行人過路線過馬路的途人，在Santa Teresa大道夾Kiowa Circle附近，先被一台97年日產SUV撞倒，再被另一線道的Chevrolet貨車撞倒，Chevrolet司機不顧而去，日產司機於現場協助調查，途人當場證實不治。

這兩宗意外，令今年途人死於車禍數字累積至25宗。

而9月7號的交通意外，涉及一台電單車及Tesla房車，電單車涉嫌在Santa Teresa大道衝紅燈，於Lean Ave交界與一台Tesla房車相撞，電單車司機當場證實死亡。

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