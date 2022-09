查理斯三世73歲繼位 兩段婚姻受爭議

【有線新聞】

查理斯三世以73歲之齡繼位成為英國國王,他亦是出任王儲時間最長的君主。查理斯兩次婚姻備受爭議,他直言不滿私生活被公開,對於他多次就社會議題發表意見,外界關注會否影響王室政治中立原則。

查理斯近年多次以王儲身份代替英女王出席官方活動,他作為王位第一繼承人超過70年,是英國歷史上最長。以73歲之齡即位國王,亦是當地年紀最大登上王位的君主。

母親伊利沙伯二世1952年繼承王位時,查理斯年僅3歲。20歲獲冊封為威爾斯親王這個傳統屬於王儲的頭銜。查理斯:「我,查理斯,威爾斯親王,願成為你的臣民、捍衛你的尊嚴,為你承擔信仰和真理,奉獻生命對抗敵人。」

作為王儲,查理斯的婚姻分外矚目,他與戴安娜王妃1981年成婚,在全球直播的盛大婚禮,吸引世界各地數億人觀看。戴安娜先後誕下威廉和哈里王子,但這場被喻為童話的婚姻只維持15年。

戴妃曾在電視訪問中直指與查理斯的婚姻出現第三者,兩人最終1996年離婚。熱衷慈善工作而廣受愛戴、被冠以「人民王妃」稱號的戴安娜翌年不幸發生車禍、命喪巴黎。

查理斯在民間的聲望一落千丈,但他堅持與被指是第三者的卡米拉交往,兩人於2005年成婚。卡米拉憑着隨和性格,逐漸贏得公眾認可和讚賞,查理斯的民望亦因而有所提升。曾表示不習慣把私生活置於鎂光燈下的查理斯,與傳媒關係欠佳,2005年被問及與卡米拉再婚時,查理斯被錄下向兒子低聲表達,對記者不滿。「糟透的人,我受不了他,太可惡了。」

查理斯的成長亦有別於王室過往,他是首位到學校上課和平民一起接受教育,亦成首個完成大學學位的王室成員。

查理斯畢業後參軍,先後在空軍和海軍服役七年,擔任過艦艇指揮官。退役後適逢國家經濟不景,他以7,000多鎊的當兵遣散費資助不少社區倡議;其後成立的「王子基金會」協助基層青年,他亦熱衷推廣環境保育,冀為下一代出一分力。

查理斯多次在公開場合表達己見,令外界憂慮他不會像英女王般置身政治爭端以外。據報他曾向政府表達對把非法入境者送往盧旺達政策的關注,被批評未有恪守政治中立。

查理斯近年受訪時提到如關懷國家發展、人民生活被視為干政,他反而會感到鼓舞和自豪,但同時承認國王身位與王儲不同,繼任後避免發表政見。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。