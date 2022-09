太浩湖附近爆發山火橫跨兩縣 當局發疏散令

【KTSF 張擎鳳報導】

在太浩湖附近,橫跨El Dorado和Placer兩個縣的Mosquito山火,目前已燒毀3萬多英畝的土地,當地政府已發布疏散令,州長紐森表示已獲得聯邦資金,以幫助撲救這場山火。

Mosquito山火在週二發生,截至週五下午1點多,火場面積已擴大至超過3萬英畝,火勢未受控。

山火在Tahoe國家森林中燃燒,現在蔓延到El Dorado縣和Placer縣, 因此兩個縣都已下令疏散居民。

來自舊金山(三藩市)、Alameda縣和San Jose的​​消防人員也幫忙試圖阻止山火蔓延到受乾旱影響的林地一帶。

州長紐森宣布加州已獲得聯邦應急管理機構的消防管理援助補助金,這個補助金支付加州75%的消防費用。

紐森週四宣布,El Dorado和Placer縣因火災進入緊急狀態,而南加州Riverside縣因星期一開始焚燒的Fairview山火進入緊急狀態。

目前全州有11宗大山火正在焚燒,過去多日侵襲加州的熱浪助長火勢蔓延。

Cal Fire加州森林及防火局指,近7.5萬消防員出動撲救山火。

熱帶風暴Kay帶來的暴雨,預計會為加州的部分地區造成洪水,和可能會引發泥石流。

今年到目前為止,山火已經燒毀了加州超過27萬2千英畝土地。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。