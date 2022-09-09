太浩湖附近爆發山火橫跨兩縣 當局發疏散令

【KTSF 張擎鳳報導】
在太浩湖附近，橫跨El Dorado和Placer兩個縣的Mosquito山火，目前已燒毀3萬多英畝的土地，當地政府已發布疏散令，州長紐森表示已獲得聯邦資金，以幫助撲救這場山火。
Mosquito山火在週二發生，截至週五下午1點多，火場面積已擴大至超過3萬英畝，火勢未受控。
山火在Tahoe國家森林中燃燒，現在蔓延到El Dorado縣和Placer縣, 因此兩個縣都已下令疏散居民。
來自舊金山（三藩市）、Alameda縣和San Jose的消防人員也幫忙試圖阻止山火蔓延到受乾旱影響的林地一帶。
州長紐森宣布加州已獲得聯邦應急管理機構的消防管理援助補助金，這個補助金支付加州75%的消防費用。
紐森週四宣布，El Dorado和Placer縣因火災進入緊急狀態，而南加州Riverside縣因星期一開始焚燒的Fairview山火進入緊急狀態。
目前全州有11宗大山火正在焚燒，過去多日侵襲加州的熱浪助長火勢蔓延。
Cal Fire加州森林及防火局指，近7.5萬消防員出動撲救山火。
熱帶風暴Kay帶來的暴雨，預計會為加州的部分地區造成洪水，和可能會引發泥石流。
今年到目前為止，山火已經燒毀了加州超過27萬2千英畝土地。
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