Clark縣公共行政官涉謀殺拉斯維加斯報章記者被捕

【KTSF 張擎鳳報導】

內華達州一名官員,被控在拉斯維加斯謀殺一名報章記者。

這次的拘捕行動震驚拉斯維加斯,Clark縣公共行政官Robert Telles週三被捕,他被控謀殺報章Las Vegas Review-Journal記者Jeff German。

上星期六早上,German在他家外被發現身上有多處刺傷。

5月時,German發表一份關於Telles辦公室的調查報導,報導指過去兩年,Telles辦公室陷入動盪和內部分歧,有關情緒壓力、欺凌和偏袒的指控,導致有人在辦公室外秘密錄影老闆和一位同事的情況。

Telles否認了這些指控,但在6月初選,他競選連任失敗。

該報章報導說,German遇害時正在進行另外一個有關Telles的調查報導。

拉斯維加斯警方在星期二呼籲公眾提供線索,並發布了這段短片,當中一名嫌疑人戴草帽、手套和橙色外套,以及一部紅色SUV的截圖。

Las Vegas Review-Journal記者Arthur Kane說:「最初在周末時,我們認為這是一宗搶劫案引起的兇殺案,警方發布了這輛車的照片後,我們的記者開始在谷歌圖片上找這輛車,然後發現它看起來就像是Telles車道上的一輛車,所以這真的令人擔憂和令人驚訝。」

該報章報導,警方於星期三凌晨抵達Telles家,並封鎖了周圍的街道。

該報章的記者當天一整天都Telles家的外面,,並報導說,那天早上稍後時間,警方獲得搜查令,一輛紅色SUV和另一輛車被拖離家門。

那天下午,Telles穿著白色的防護服回家,有人看到他下車並進入他的家,在那裡他接受了警察的問話。

一支特警隊在傍晚到達,Telles被逮捕,他被抬上擔架從他的家中帶走,目前尚不清楚他是否有律師。

該報章的執行編輯表示,他們對於Robert Telles被拘留這件事感到放心,並對一名同事似乎因調查民選官員而被殺感到憤怒,如果記者害怕因陳述事實,而受到暴力報復,他們做不到社區需要的重要工作。

