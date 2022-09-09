Clark縣公共行政官涉謀殺拉斯維加斯報章記者被捕

September 9, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

內華達州一名官員，被控在拉斯維加斯謀殺一名報章記者。

這次的拘捕行動震驚拉斯維加斯，Clark縣公共行政官Robert Telles週三被捕，他被控謀殺報章Las Vegas Review-Journal記者Jeff German。

上星期六早上，German在他家外被發現身上有多處刺傷。

5月時，German發表一份關於Telles辦公室的調查報導，報導指過去兩年，Telles辦公室陷入動盪和內部分歧，有關情緒壓力、欺凌和偏袒的指控，導致有人在辦公室外秘密錄影老闆和一位同事的情況。

Telles否認了這些指控，但在6月初選，他競選連任失敗。

該報章報導說，German遇害時正在進行另外一個有關Telles的調查報導。

拉斯維加斯警方在星期二呼籲公眾提供線索，並發布了這段短片，當中一名嫌疑人戴草帽、手套和橙色外套，以及一部紅色SUV的截圖。

Las Vegas Review-Journal記者Arthur Kane說：「最初在周末時，我們認為這是一宗搶劫案引起的兇殺案，警方發布了這輛車的照片後，我們的記者開始在谷歌圖片上找這輛車，然後發現它看起來就像是Telles車道上的一輛車，所以這真的令人擔憂和令人驚訝。」

該報章報導，警方於星期三凌晨抵達Telles家，並封鎖了周圍的街道。

該報章的記者當天一整天都Telles家的外面，，並報導說，那天早上稍後時間，警方獲得搜查令，一輛紅色SUV和另一輛車被拖離家門。

那天下午，Telles穿著白色的防護服回家，有人看到他下車並進入他的家，在那裡他接受了警察的問話。

一支特警隊在傍晚到達，Telles被逮捕，他被抬上擔架從他的家中帶走，目前尚不清楚他是否有律師。

該報章的執行編輯表示，他們對於Robert Telles被拘留這件事感到放心，並對一名同事似乎因調查民選官員而被殺感到憤怒，如果記者害怕因陳述事實，而受到暴力報復，他們做不到社區需要的重要工作。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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