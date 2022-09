【KTSF】

英女王逝世後翌日,繼任為國王的英王查理斯三世發表全國講話,表示會繼承英女王終身服務國家的承諾,他說英女王的離世,為他大來極大的傷痛。

73歲的查理斯已返回白金漢宮,期間有接受民眾的問候,他在預先錄下的9分半鐘講話中承諾,將一如女王以堅定的決心,在神獻給他的餘下日子,維護國家核心的憲法原則。

查理斯三世的講話在全國的電視播放,以及在聖保羅大教堂直播,當時約有2千多人出席在教堂舉行的追思會,出席者包括新任首相卓慧思和其閣員。

