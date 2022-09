【KTSF】

颶風Kay逐漸靠近南加州,預計未來幾天最接近加州南部海岸,是25年來最接近的一次。

國家氣象局指,Kay是二級颶風,會在週五至週一影響南加州天氣,隨著它越來越接近,預計會減弱為熱帶風暴。

Kay將會在加州南部海岸與墨西哥邊境掠過,是25年來最接近的一次。

氣象局補充,從1950年以來,只有16個熱帶風暴出現過在南加州聖地牙哥250英里內,預計颶風會為Baja California半島和洛杉磯地區帶來狂風暴雨。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。