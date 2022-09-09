灣區週四至少三城市打破高溫紀錄

【KTSF 朱慧琪報導】

熱浪持續影響灣區天氣，週四的氣溫比週三高，灣區週四就有至少三個城市，打破有史以來的氣溫紀錄，當局預計週五仍然會熱，但不會好似這幾天這麼熱，至於週三晚就有逾一萬名南灣PG＆E公司用戶斷電。

聖荷西、Livermore和Concord等城市週四都打破有史以來的氣溫紀錄，氣象局預計酷熱天氣維持到週四晚8時。

至於週三晚，南灣就有逾一萬名南灣PG＆E公司的用戶停電，其中聖荷西101公路夾Tully路一段，已經連續第二晚斷電。

聖荷西市長Sam Liccardo發文批評PG&E，並警告，如果PG&E不設法劃有解決問題，市府就會採取法律行動。

除了聖荷西市，Morgan Hill也經歷了四天停電。

PG&E分區副總裁Teresa Alvarado說：「PG&E已迅速回應，工作人員在這麼每一日，努力幫助市民盡快恢復電力。」

而在持續的熱浪底下，Flex警報及愛惜空氣日繼續延長生效時間，有關當局呼籲市民節約用電，並留意空氣質素差所帶來的影響。

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