灣區週四至少三城市打破高溫紀錄

【KTSF 朱慧琪報導】

熱浪持續影響灣區天氣,週四的氣溫比週三高,灣區週四就有至少三個城市,打破有史以來的氣溫紀錄,當局預計週五仍然會熱,但不會好似這幾天這麼熱,至於週三晚就有逾一萬名南灣PG&E公司用戶斷電。

聖荷西、Livermore和Concord等城市週四都打破有史以來的氣溫紀錄,氣象局預計酷熱天氣維持到週四晚8時。

至於週三晚,南灣就有逾一萬名南灣PG&E公司的用戶停電,其中聖荷西101公路夾Tully路一段,已經連續第二晚斷電。

聖荷西市長Sam Liccardo發文批評PG&E,並警告,如果PG&E不設法劃有解決問題,市府就會採取法律行動。

除了聖荷西市,Morgan Hill也經歷了四天停電。

PG&E分區副總裁Teresa Alvarado說:「PG&E已迅速回應,工作人員在這麼每一日,努力幫助市民盡快恢復電力。」

而在持續的熱浪底下,Flex警報及愛惜空氣日繼續延長生效時間,有關當局呼籲市民節約用電,並留意空氣質素差所帶來的影響。

