華人特殊兒童之友舉行「特殊視角」畫展（視頻）

【KTSF】

華人特殊兒童之友(FCSN)週五開始將展出特殊視角畫展,展現出特殊人士的另一項才能。

華人特殊兒童之友已經舉辦八次達人秀,這是第一次舉辦名為「特殊視角」畫展。

FCSN報行主任葉愛卿說:「我們從昨天開始一直在掛畫,其實我一直都有收到,可是當我把這些畫裱起來,整個用兩個空間來弄,我眼淚都掉了下來,上帝真的是奇妙,祝福這些孩子,我覺得這些孩子有這麼大的成就,他的父母他的老師,還有FCSN,都是大家的功勞,幫助他們像一般的孩子一樣,有很多空間,有很多資源,可以幫助他們來發展。」

葉愛卿說,共有50多人報名參加,收到了80多件畫作,年齡10到75歲,最有名的就是唐氏症患者Raymond Hu,共展出14幅畫。

葉愛卿說:「你知道唐氏症的人眼睛非常不好,他畫圖是這樣拿這麼近的看畫圖,所以叫特殊視角也有它的意義,他們看的眼光,跟我們一般人看的眼光可能不一樣,真的就是很驚嘆,只能用這句話來講。」

葉愛卿特別感謝兩位藝術家,趙莉姿和祈如馨義務幫忙,這個在心中醞釀已久的展覽才能如願舉行。

葉愛卿說:「我們要傳達的訊息就是,只要你給他機會,你給他愛心,這些人都是一個祝福,你不會再看到他們不方便的地方,不會再用殘障來形容他們。」

「特殊視角」畫展週五晚舉辦開幕式,展出時間星期六到下星期三10點到4點,星期天休息,地點是Fremont 42080 Osgood Road。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。