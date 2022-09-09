華人特殊兒童之友舉行「特殊視角」畫展（視頻）

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華人特殊兒童之友（FCSN）週五開始將展出特殊視角畫展，展現出特殊人士的另一項才能。

華人特殊兒童之友已經舉辦八次達人秀，這是第一次舉辦名為「特殊視角」畫展。

FCSN報行主任葉愛卿說：「我們從昨天開始一直在掛畫，其實我一直都有收到，可是當我把這些畫裱起來，整個用兩個空間來弄，我眼淚都掉了下來，上帝真的是奇妙，祝福這些孩子，我覺得這些孩子有這麼大的成就，他的父母他的老師，還有FCSN，都是大家的功勞，幫助他們像一般的孩子一樣，有很多空間，有很多資源，可以幫助他們來發展。」

葉愛卿說，共有50多人報名參加，收到了80多件畫作，年齡10到75歲，最有名的就是唐氏症患者Raymond Hu，共展出14幅畫。

葉愛卿說：「你知道唐氏症的人眼睛非常不好，他畫圖是這樣拿這麼近的看畫圖，所以叫特殊視角也有它的意義，他們看的眼光，跟我們一般人看的眼光可能不一樣，真的就是很驚嘆，只能用這句話來講。」

葉愛卿特別感謝兩位藝術家，趙莉姿和祈如馨義務幫忙，這個在心中醞釀已久的展覽才能如願舉行。

葉愛卿說：「我們要傳達的訊息就是，只要你給他機會，你給他愛心，這些人都是一個祝福，你不會再看到他們不方便的地方，不會再用殘障來形容他們。」

「特殊視角」畫展週五晚舉辦開幕式，展出時間星期六到下星期三10點到4點，星期天休息，地點是Fremont 42080 Osgood Road。

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