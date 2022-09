Dublin市兇案兩死者是越裔 警拘24歲縣警（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Dublin市週三凌晨發生的雙重兇殺案,兩名死者是越南移民,警方逮捕了一名24歲的縣警。

事發地點是Dublin市Colebrook Lane 3000號路段的這間房子,週四下午有親友到場,慰問死者家屬。

槍擊命案發生在週三凌晨12時45分,警方表示,當時有6個人在這間屋子裡面。

鄰居Verna Davis說:「我聽到了兩槍,我的睡房在房子後面,我以為是家中發生爆炸,但是我的兩個女兒比我懂得比較多,其中一個女兒聽見四下槍響,他看到嫌犯跑出房子,進入車中,然後快速開車離開。」

Alameda縣法醫官辦公室證實,死者是57歲的Benison Tran,和42歲的Maria Tran。

警方表示,從現場取得的證據、目擊者的證詞,和之前警方相關的警察報告,認定槍手是24歲的縣警員Devin Williams Jr.。

Alameda縣警辦公室發言人Ray Kelly說:「這對我們社區來說是一個極大的損失,但是更加令人震驚的,是知道嫌犯是我們警隊的一分子。」

警方表示,Williams從去年開始在Alameda縣當警員,Dublin市警察局長週三和嫌犯通電話的時候,嫌犯已經在前往南加州的途中,但是決定自首。

加州公路巡警(CHP)在靠近Coalinga 市的地方逮捕他,警方也在Altamont Pass的路段找到嫌犯使用的手槍。

Williams目前被關押在Santa Rita縣監獄,週五提堂。

