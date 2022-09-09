Dublin市兇案兩死者是越裔 警拘24歲縣警（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Dublin市週三凌晨發生的雙重兇殺案，兩名死者是越南移民，警方逮捕了一名24歲的縣警。

事發地點是Dublin市Colebrook Lane 3000號路段的這間房子，週四下午有親友到場，慰問死者家屬。

槍擊命案發生在週三凌晨12時45分，警方表示，當時有6個人在這間屋子裡面。

鄰居Verna Davis說：「我聽到了兩槍，我的睡房在房子後面，我以為是家中發生爆炸，但是我的兩個女兒比我懂得比較多，其中一個女兒聽見四下槍響，他看到嫌犯跑出房子，進入車中，然後快速開車離開。」

Alameda縣法醫官辦公室證實，死者是57歲的Benison Tran，和42歲的Maria Tran。

警方表示，從現場取得的證據、目擊者的證詞，和之前警方相關的警察報告，認定槍手是24歲的縣警員Devin Williams Jr.。

Alameda縣警辦公室發言人Ray Kelly說：「這對我們社區來說是一個極大的損失，但是更加令人震驚的，是知道嫌犯是我們警隊的一分子。」

警方表示，Williams從去年開始在Alameda縣當警員，Dublin市警察局長週三和嫌犯通電話的時候，嫌犯已經在前往南加州的途中，但是決定自首。

加州公路巡警（CHP）在靠近Coalinga 市的地方逮捕他，警方也在Altamont Pass的路段找到嫌犯使用的手槍。

Williams目前被關押在Santa Rita縣監獄，週五提堂。

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