【KTSF】

東灣Dublin雙重兇殺案,涉案的24歲Alameda縣警Devin Williams Jr.,被指控兩項特別謀殺罪,週五提堂。

案中兩名死者是57歲的Benison Tran,和42歲的Maria Tran,在位於Dublin的住所內遇害。

Alameda縣地檢官指,被告Williams在槍殺兩人後逃去,被列為疑犯後才向警方自首,他目前被關押在Santa Rita監獄。

警方還未公佈犯案動機,但Williams家屬向媒體及警方表示,知悉被告與死者Maria Tran曾有親密關係。

Williams週五首度出庭,將在9月14日再次應訊,若被判有罪,將面臨無期徒刑或甚至死刑。

