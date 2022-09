灣區週五天氣將明顯轉涼 原因竟與颶風有關

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經歷整整一個星期的酷熱天氣,大家都會問,氣溫什麼時候才會下降?國家氣象局表示,週五的天氣會明顯轉涼,原因竟然與一股颶風有關。

集結在墨西哥對開太平洋的颶風Kay正在向北移動,這股颶風的濕氣,將會為南加州帶來豐厚的降雨,並且打破盤踞在加州導致酷熱天氣的強大高氣壓,因此週五加州,包括灣區氣溫會明顯轉涼。

灣區會有雲,舊金山(三藩市)週四最高氣溫超過華氏80度,週五將下降至72度左右。

受高溫折磨多日的內陸城市Livermore,氣溫將從週四的109度,下降至週五的100度,週末回落至80多度。

國家氣象局指出,灣區近日的酷熱天氣,是因為高氣壓加上乾燥炎熱的氣團壓在整個灣區,不讓海洋的濕氣和海風進入,導致整個地區都很熱。

預測這個週末的氣溫將恢復正常,大家可以渡過一個舒服的中秋節。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。