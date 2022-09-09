灣區週五天氣將明顯轉涼 原因竟與颶風有關

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經歷整整一個星期的酷熱天氣，大家都會問，氣溫什麼時候才會下降？國家氣象局表示，週五的天氣會明顯轉涼，原因竟然與一股颶風有關。

集結在墨西哥對開太平洋的颶風Kay正在向北移動，這股颶風的濕氣，將會為南加州帶來豐厚的降雨，並且打破盤踞在加州導致酷熱天氣的強大高氣壓，因此週五加州，包括灣區氣溫會明顯轉涼。

灣區會有雲，舊金山（三藩市）週四最高氣溫超過華氏80度，週五將下降至72度左右。

受高溫折磨多日的內陸城市Livermore，氣溫將從週四的109度，下降至週五的100度，週末回落至80多度。

國家氣象局指出，灣區近日的酷熱天氣，是因為高氣壓加上乾燥炎熱的氣團壓在整個灣區，不讓海洋的濕氣和海風進入，導致整個地區都很熱。

預測這個週末的氣溫將恢復正常，大家可以渡過一個舒服的中秋節。

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