聯邦運輸部長及普洛西參觀中央地鐵華埠車站 預期今秋通車（視頻）

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聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）以及國會眾議長普洛西，週四下午到舊金山（三藩市）中央地鐵華埠車站參觀，最新匯報指出，預期中央地鐵可在今個秋季通車，但未有公佈確切的日期。

拖延多年的舊金山中央地鐵工程，落成以及啟用日期漸見曙光，在週四下午，布提捷和普洛西在舊金山市長布里德，以及舊金山交通局長Jeffrey Tumlin陪同下，參觀位於華埠的中央地鐵車站，他們從聯合廣場試坐列車出發到

華埠白蘭站。

中央地鐵最初原定於2018年底開通，現時完工時間比計劃晚了4年，完工日期一拖再拖。

國會眾議院議長佩洛西說：「當我們通過基礎設施法案時，有些人說沒人會看到的，這將需要建永遠，這將與其他項目一樣，它在我們附近建造一條高速公路，不是這樣的，我們正在慶祝今天在這裡所做的事情，我們正在慶祝，我們認識到事情，將以不同的方式完成，因為總統的領導，堅持正義、公平、安全等等，在社區參與下次的時間，這通常可以加快進程。」

布提捷指出，他最喜歡交通項目的一件事是好結果，會令大家覺得值得。

布提捷說：「我們從期望中感受到壓力，按時按預算和按任務，交付我們資助的一切，這不是一件容易的事。」

他又指，當大家獲得好處的時候，每個人都為這項大型項目感到高興。

而確實的開通日期，布里德就這樣回應。

布里德說：「現在的計劃是希望車站能在秋天開放，目前正在接受一系列測試，希望確保它是安全的，並且預準好為公眾開放，我們能夠完成一些收尾工作和一些測試，將能夠在更具體地宣布，我們可以預見到這個開放，但祈禱會在今年秋天發生。」

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