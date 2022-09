聯邦運輸部長及普洛西參觀中央地鐵華埠車站 預期今秋通車（視頻）

【KTSF】

聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)以及國會眾議長普洛西,週四下午到舊金山(三藩市)中央地鐵華埠車站參觀,最新匯報指出,預期中央地鐵可在今個秋季通車,但未有公佈確切的日期。

拖延多年的舊金山中央地鐵工程,落成以及啟用日期漸見曙光,在週四下午,布提捷和普洛西在舊金山市長布里德,以及舊金山交通局長Jeffrey Tumlin陪同下,參觀位於華埠的中央地鐵車站,他們從聯合廣場試坐列車出發到

華埠白蘭站。

中央地鐵最初原定於2018年底開通,現時完工時間比計劃晚了4年,完工日期一拖再拖。

國會眾議院議長佩洛西說:「當我們通過基礎設施法案時,有些人說沒人會看到的,這將需要建永遠,這將與其他項目一樣,它在我們附近建造一條高速公路,不是這樣的,我們正在慶祝今天在這裡所做的事情,我們正在慶祝,我們認識到事情,將以不同的方式完成,因為總統的領導,堅持正義、公平、安全等等,在社區參與下次的時間,這通常可以加快進程。」

布提捷指出,他最喜歡交通項目的一件事是好結果,會令大家覺得值得。

布提捷說:「我們從期望中感受到壓力,按時按預算和按任務,交付我們資助的一切,這不是一件容易的事。」

他又指,當大家獲得好處的時候,每個人都為這項大型項目感到高興。

而確實的開通日期,布里德就這樣回應。

布里德說:「現在的計劃是希望車站能在秋天開放,目前正在接受一系列測試,希望確保它是安全的,並且預準好為公眾開放,我們能夠完成一些收尾工作和一些測試,將能夠在更具體地宣布,我們可以預見到這個開放,但祈禱會在今年秋天發生。」

