加州爭取到4,150萬緊急撥款 對抗猴痘MPX病毒

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山(三藩市)的加州立法議員週五宣布爭取到4,150萬的緊急撥款,來對抗猴痘MPX病毒。

在這一波的猴痘疫情中,加州已經記錄到有4,140宗猴痘病例,佔全國病例大約兩成,截至9月6日,舊金山有748例,是全加州第二高的城市,高危社群是同性戀、雙性戀和跨性別人士。

代表舊金山的加州眾議員丁右立(Phil Ting)表示,舊金山不能夠加快從聯邦政府取得的猴痘MPX疫苗的步伐,但是這筆緊急撥款,可以加快將得到的疫苗送到受影響社區中。

丁右立說:「我們知道要是非常積極,是能夠阻止病毒傳播,我們知道需要努力把疫苗送出去,要做更多的教育工作,要是團結社區的力量,要更多官員參與宣傳,是可以遏止病毒傳播。」

加州眾議員楊馳馬(Matt Haney)說:「我們從舊金山總醫院的醫護人員得知,人們健康的主要因素在於預防疾病,大家要在疫情開始的時候,做任何能夠確保人們不會染病的事,因為要是等下去的話,只會更加有害和有更大的開支。」

取得的款額中,2,570萬將分給加州公共衛生局,1,580萬用在縣政府的醫療部門和社區組織中,加州公共衛生局也會和地方組織決定,如何最有效的用這些錢來保護高危人士。

丁右立補充,猴痘疫情現在有放緩的趨勢,但是不可鬆懈,而明年1月會再看到時的疫情是否需要更多的撥款。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。