加州爭取到4,150萬緊急撥款 對抗猴痘MPX病毒

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山（三藩市）的加州立法議員週五宣布爭取到4,150萬的緊急撥款，來對抗猴痘MPX病毒。

在這一波的猴痘疫情中，加州已經記錄到有4,140宗猴痘病例，佔全國病例大約兩成，截至9月6日，舊金山有748例，是全加州第二高的城市，高危社群是同性戀、雙性戀和跨性別人士。

代表舊金山的加州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，舊金山不能夠加快從聯邦政府取得的猴痘MPX疫苗的步伐，但是這筆緊急撥款，可以加快將得到的疫苗送到受影響社區中。

丁右立說：「我們知道要是非常積極，是能夠阻止病毒傳播，我們知道需要努力把疫苗送出去，要做更多的教育工作，要是團結社區的力量，要更多官員參與宣傳，是可以遏止病毒傳播。」

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）說：「我們從舊金山總醫院的醫護人員得知，人們健康的主要因素在於預防疾病，大家要在疫情開始的時候，做任何能夠確保人們不會染病的事，因為要是等下去的話，只會更加有害和有更大的開支。」

取得的款額中，2,570萬將分給加州公共衛生局，1,580萬用在縣政府的醫療部門和社區組織中，加州公共衛生局也會和地方組織決定，如何最有效的用這些錢來保護高危人士。

丁右立補充，猴痘疫情現在有放緩的趨勢，但是不可鬆懈，而明年1月會再看到時的疫情是否需要更多的撥款。

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