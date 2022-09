【搵屋住】柏克萊有可負擔房屋接受申請

【KTSF 傅景竑報導】

東灣柏克萊有可負擔房屋接受申請,總共有11個住宅單位,地點就在柏克萊加大校園旁邊。

位於Allston Way 2161號的Allston Place,有6個單位接受申請,其中5個是studio開放式單位,月租1150元至1850元,視乎申請人收入而定,另外有一個兩睡房單位出租,月租2100元。

收入限制分為兩種,「地區收入中位數」50%的類別,以兩人住戶為例,年收入不能超過54,800元,「地區收入中位數」80%的類別,以兩人住戶為例,年收入不能超過88,776元。

從Allston Place步行大約4分鐘,就會到達位於Fulton街2130號的Studium Place,就在柏克萊加大校園Edwards Stadium體育館附近。

這棟公寓大樓有5個可負擔住宅出租,其中3個studio開放式單位,供地區收入中位數50%的人士申請,月租1150元。

申請人收入方面,以兩人住戶為例,年收入不能超過54,800元,另外有兩個兩睡房住宅,供地區收入中位數80%的人士申請,租金是2100元,兩人住戶申請人年收入不能超過88,776元。

有興趣申請Stadium Place或Allston Place可負擔房屋的人士,可以在網上申請,或者到位於Fulton街2312號的出租辦事處索取申請表。

當局將審核申請人的資格,符合資格的人士,先到先得。

申請詳情可瀏覽:https://housing.acgov.org/listings

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。