【搵屋住】柏克萊有可負擔房屋接受申請

【KTSF 傅景竑報導】

東灣柏克萊有可負擔房屋接受申請，總共有11個住宅單位，地點就在柏克萊加大校園旁邊。

位於Allston Way 2161號的Allston Place，有6個單位接受申請，其中5個是studio開放式單位，月租1150元至1850元，視乎申請人收入而定，另外有一個兩睡房單位出租，月租2100元。

收入限制分為兩種，「地區收入中位數」50%的類別，以兩人住戶為例，年收入不能超過54,800元，「地區收入中位數」80%的類別，以兩人住戶為例，年收入不能超過88,776元。

從Allston Place步行大約4分鐘，就會到達位於Fulton街2130號的Studium Place，就在柏克萊加大校園Edwards Stadium體育館附近。

這棟公寓大樓有5個可負擔住宅出租，其中3個studio開放式單位，供地區收入中位數50%的人士申請，月租1150元。

申請人收入方面，以兩人住戶為例，年收入不能超過54,800元，另外有兩個兩睡房住宅，供地區收入中位數80%的人士申請，租金是2100元，兩人住戶申請人年收入不能超過88,776元。

有興趣申請Stadium Place或Allston Place可負擔房屋的人士，可以在網上申請，或者到位於Fulton街2312號的出租辦事處索取申請表。

當局將審核申請人的資格，符合資格的人士，先到先得。

申請詳情可瀏覽：https://housing.acgov.org/listings

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