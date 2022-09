【KTSF】

灣區捷運(BART)為了慶祝投入服務50週年,將在週六舉辦慶祝活動。

灣區捷運50周年慶祝活動,將於週六上午11點至下午4點,在奧克蘭Lake Merritt站及廣場舉行,活動從中午開始,將會在BART的社交媒體賬戶上進行直播。

慶祝活動將包括打開時間囊,和製作新的時間囊等,現場會有美食餐車、太鼓表演和其他音樂表演,亦設有兒童遊戲區、捷運歷史檔案館等,活動免費入場。

另外,捷運這個月使用路路通卡的乘客,所有車票一律半價。

