拖延多年的舊金山(三藩市)中央地鐵工程,落成以及啟用日期漸見曙光,聯邦運輸部長以及國會眾議院議長,週四將到中央地鐵華埠車站參觀。

聯邦運輸部長Pete Buttigieg、國會眾議院議長Nancy Pelosi,週四將在市長布里德,以及舊金山交通局長陪同下,參觀位於華埠的中央地鐵車站。

連接三街T線輕軌、接駁金融區,進入華埠的中央地鐵,完工日期一拖再拖。

舊金山紀事報引述舊金山交通局長Jeffrey Tumlin向董事會的最新匯報指出,預期中央地鐵可在今個秋季通車,但未有公佈確切的日期。

