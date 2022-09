Santa Clara縣開始為市民接種新版本COVID疫苗加強劑（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Santa Clara縣開始有限度提供新版本的疫苗加強劑給市民接種,需要預約。

Santa Clara縣目前向公眾有限度提供Moderna、Pfizer兩間藥廠的新版本Covid疫苗加強針,Moderna的新版本加強針,只是適用於18歲或以上的人士,而Pfizer的加強針,則適用於12歲或以上的人。

另一方面,由於衛生當局授權5歲或以上合資格的人打加強針,Santa Clara縣也會為5歲或以上的人打舊版本的加強針。

民眾現在可以在Sccfreevax.org網站預約。

更新版本的Covid疫苗,只能用於加強針,不會用作頭兩針的基礎疫苗使用,而新版加強針的成份,一半是對抗原始的沙士2型冠狀病毒,另一半則是針對Omicron亞型變種BA.4以及BA.5病毒株。

