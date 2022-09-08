東灣Kaiser醫院外賊匪搶劫解款車 解款員中槍受傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣San Leandro市週三中午Kaiser醫療中心門外發生開槍搶劫解款車事件，一名解款員中槍受傷，情況危殆。

地點位於Merced Street的醫院，在發生槍擊事件後，處於部份封鎖狀態，現時醫院停車場內有警察駐守，解款車周圍的區域。

被黃色膠帶封鎖，警方表示，一名GardaWorld保安公司，駕駛解款車的保安正在醫院收錢，當保安離開醫院時，便和匪徒對峙，該名保安胸口中槍受傷送院，情況危殆。

San Leandro警局發言人Matthew Barajas說：「我相信看起來是一宗變質搶劫案，我不知道搶劫案是發生在槍擊前或後，但他們確實帶走數目不明的現金。」

警方現時表示，事件仍然調查，該地區沒有受到威脅，警方現正搜索附近的所有監控錄影，試圖找出更多線索。

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