東灣Kaiser醫院外賊匪搶劫解款車 解款員中槍受傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣San Leandro市週三中午Kaiser醫療中心門外發生開槍搶劫解款車事件,一名解款員中槍受傷,情況危殆。

地點位於Merced Street的醫院,在發生槍擊事件後,處於部份封鎖狀態,現時醫院停車場內有警察駐守,解款車周圍的區域。

被黃色膠帶封鎖,警方表示,一名GardaWorld保安公司,駕駛解款車的保安正在醫院收錢,當保安離開醫院時,便和匪徒對峙,該名保安胸口中槍受傷送院,情況危殆。

San Leandro警局發言人Matthew Barajas說:「我相信看起來是一宗變質搶劫案,我不知道搶劫案是發生在槍擊前或後,但他們確實帶走數目不明的現金。」

警方現時表示,事件仍然調查,該地區沒有受到威脅,警方現正搜索附近的所有監控錄影,試圖找出更多線索。

