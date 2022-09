【KTSF】

一名排球裁判員涉嫌在聖荷西一間高中性侵一名女學生,被警方拘捕。

警方表示,疑犯是46歲聖荷西居民Darwin Tengco,上月中一名Independence高中16歲女學生舉報指出,今年4月課後時間在學校被一名男子排球裁判員性侵,警方探員到學校詳細調查後,將案件呈交Santa Clara縣地檢處,並獲得拘捕令。

疑犯9月1號自首,被扣押在縣監獄,警方呼籲有案件資料或曾遇到類似事件的人士,與探員聯絡,電話是(408) 273-2959。

