英女王伊利沙伯二世正在蘇格蘭接受醫學監察,多個王室成員到當地陪伴。

白金漢宮表示,醫生周四早上評估後擔心96歲的英女王健康,建議她繼續在蘇格蘭巴爾莫勒爾接受醫學監察;聲明強調英女王仍然覺得舒適。

英國傳媒報道,王儲查理斯、安妮公主已到了當地陪伴她,伊利沙伯二世的二子安德魯王子、她的孫子威廉王子正前往蘇格蘭。

英女王周二在巴爾莫勒爾會見辭職的約翰遜,並任命卓慧思為新首相,經過一整日活動,醫生建議她休息,並推遲周三視像出席樞密院會議。

卓慧思表示舉國都關注英女王的情況。

