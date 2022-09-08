【突發消息】英女王伊麗莎白二世逝世 享年96歲

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英女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲。白金漢宮剛剛發布英女王逝世的消息。

英女王在位70年，是英國史上在任最長的君主，英女王離世後，73歲的王儲查理斯自動升任為國王，其夫人卡米拉將成為王后，但登基典禮可能要數月後才舉行，白金漢宮表示，二人週四晚將在巴爾莫勒爾留宿，週五將前往倫敦。

白金漢宮稍早表示，醫生周四早上評估後擔心96歲的英女王健康，建議她繼續在蘇格蘭巴爾莫勒爾接受醫學監察。

英國傳媒早前報道，王儲查理斯、安妮公主已到了當地陪伴她，伊利沙伯二世的二子安德魯王子、她的孫子威廉王子已前往蘇格蘭。

英女王周二在巴爾莫勒爾會見辭職的約翰遜，並任命卓慧思為新首相，經過一整日活動，醫生建議她休息，並推遲周三視像出席樞密院會議。

卓慧思表示舉國都關注英女王的情況。

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