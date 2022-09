英女王登基初期逢國力衰退 曾言貢獻一生為民服務

【有線新聞】

伊利沙伯二世戰後登位,帶領英國走過興衰,亦與國民一同跨越連串危機。

英女王伊利沙伯二世既是英國史上在位最長時間、亦是最長壽的君主。在位70年歷任十多任首相,由即位初期的邱吉爾、八十年代的戴卓爾夫人,至近年的約翰遜、卓慧思,女王與英國一同經歷高低起伏。在她21歲那年的一句話,已埋下伏筆,「我在你們面前宣布,我將貢獻一生,不論長或短,為民服務。」

當年的伊利沙伯仍未登基,五年後1952年,她以公主的身份代替健康惡化的父親英王喬治六世出訪肯尼亞,其間喬治六世病故駕崩。伊利沙伯隨即以女王的身份返回英國,以25歲之齡,成為溫莎王朝的第四任君主。

登基初期,英國面臨戰後國力衰退,女王出訪多國,維繫英國與前屬土和殖民地的關係。女王接待外賓無數,本身無護照的伊利沙伯二世,出訪逾百個國家和地區。七十及八十年代先後兩次訪港。1986年應邀訪華與鄧小平會晤,是第一位英國國家元首訪問中國。

國事訪問美國四次,1991年波斯灣戰爭結束後到美國國會演說,鞏固英美特殊關係,伊利沙伯二世說:「我倆從歷史學習到,不能容許侵略得逞。」

女王亦經歷過危機,1997年王妃戴安娜在巴黎遇車禍逝世。外界批評當時身處蘇格蘭的王室家庭未有即時返回倫敦。葬禮舉行前夕,伊利沙伯二世罕有地透過直播親口表態,說各人有不同方法去面對親人的離去。

保持政治中立、不干政是皇室的立場,女王亦不會就政治事件公開表態,只在重要關頭發聲。2005年倫敦剛奪得奧運主辦權翌日,發生針對公共交通的連環炸彈襲擊,超過50人死亡。

伊利沙伯二世說:「針對無辜民眾的施暴者要知道,他們不能改變我們的生活方式,暴行若此,只會令我們更團結、更仁慈、更相信法治。」

2014年蘇格蘭獨立公投在即,她期望民眾小心考慮將來,最終蘇格蘭留在英國。英國通過脫歐後,表決時任首相文翠珊的脫歐替補方案在即,國會明顯分裂,女王公開呼籲各方,尋求共識、顧全大局。

新型肺炎世紀疫症蔓延全球,首相約翰遜和王儲查理斯先後染病;共偕白首的菲臘親王,去年離她而去;女王自己今年初確診新型肺炎。至5月英國國會展開新一屆會期,因為行動不便,近60年來首次缺席開幕儀式。

