白金漢宮晚上下半旗向女王致哀,附近正在下雨,但仍有不少人在室外悼念女王。

王儲查理斯隨即繼位,成為英王查理斯三世,查理斯三世發聲明形容自己和家人正面對最大的傷痛,又指女王是一位受愛戴的君主和母親,舉國和全球無數人都會深感痛惜。

有王室事務專家指,查理斯的加冕儀式預計要約一年後才舉行。

日前剛覲見女王的新任首相卓慧思,在首相府前發表悼詞,讚揚女王對國家的貢獻,並呼籲國民支持新國王。

美國總統拜登的聲明指,女王不僅是一位君主,更定義了一個時代,對履行義務有毫不動搖的投入,又加固了美英同盟的基石。

白宮及海軍艦艇等將下半旗致哀,紐約交易所亦特別在收市前臨時加插悼念儀式,全場默哀一分鐘。

