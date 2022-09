灣區多市週二晚實施停電 原來是溝通誤會出錯

【KTSF 傅景竑報導】

週二傍晚在灣區用電高峰期間,Healdsburg、Alameda及Palo Alto部分地區實行滾動式限電,造成不少市民困擾,但週三卻傳出這項限電措施,全是一場意外。

摸黑經營一家餐廳,幾乎是不可能的事,而週二晚在翻桌率最高的晚餐時間,這間位於Alameda的餐廳就備受限電影響。

餐廳店主Stepahnie Ouyang說:「我們無法收信用卡,裡面也沒有燈,所以都黑的。」

Alameda居民被告知,停電措施是配合政府的滾動式限電,但週三卻發現這是一場誤會。

Ouyang說:「離譜,我們因此而虧損。」

Alameda、Healdsburg及Palo Alto部分地區都在週二晚實施滾動式限電,上千戶居民受影響,但加州供電局(Cal ISO)週三表示,與該地區在溝通上出現誤會,週二只警告該區域做好限電準備。

加州供電局總裁Elliot Mainzer說:「我們的請求是為高負載用量準備,當時也向加州的公用事業表示,我們還未進入滾動式限電,所以我老實說並不知道這裡發生了什麼事,但我們會去聯絡並加強溝通。」

Alameda市政電力指,北加州電力局在週二向他們提出減載用量的要求才實施限電。

Haas能源研究所執行主任Andrew Campbell說:「當電網運營者做出最不想做的決定,要實施滾動式限電時,電網運營者實際上並未限電,他們必須與公用事業公司聯絡,並要求他們實施限電。」

而營運電網的加州供電局則稱,是與北加州電力局在溝通後理解上有了出入,導致電網被不必要的關閉。

Mainzer說:「這種情況真的很罕見,昨晚電網發生很多事情,我們會再確實溝通,並確保這不再發生。」

而北加州電力局也在稍早回應,坦承有人員疏失,溝通上的誤會造成不必要的限電,但他們也表示,這場意外或許幫助加州在週二達到省電的效果,但那些備受限電的居民,就想必無法樂觀看待這場烏龍。

