灣區多市週二晚實施停電 原來是溝通誤會出錯

【KTSF 傅景竑報導】

週二傍晚在灣區用電高峰期間，Healdsburg、Alameda及Palo Alto部分地區實行滾動式限電，造成不少市民困擾，但週三卻傳出這項限電措施，全是一場意外。

摸黑經營一家餐廳，幾乎是不可能的事，而週二晚在翻桌率最高的晚餐時間，這間位於Alameda的餐廳就備受限電影響。

餐廳店主Stepahnie Ouyang說：「我們無法收信用卡，裡面也沒有燈，所以都黑的。」

Alameda居民被告知，停電措施是配合政府的滾動式限電，但週三卻發現這是一場誤會。

Ouyang說：「離譜，我們因此而虧損。」

Alameda、Healdsburg及Palo Alto部分地區都在週二晚實施滾動式限電，上千戶居民受影響，但加州供電局（Cal ISO）週三表示，與該地區在溝通上出現誤會，週二只警告該區域做好限電準備。

加州供電局總裁Elliot Mainzer說：「我們的請求是為高負載用量準備，當時也向加州的公用事業表示，我們還未進入滾動式限電，所以我老實說並不知道這裡發生了什麼事，但我們會去聯絡並加強溝通。」

Alameda市政電力指，北加州電力局在週二向他們提出減載用量的要求才實施限電。

Haas能源研究所執行主任Andrew Campbell說：「當電網運營者做出最不想做的決定，要實施滾動式限電時，電網運營者實際上並未限電，他們必須與公用事業公司聯絡，並要求他們實施限電。」

而營運電網的加州供電局則稱，是與北加州電力局在溝通後理解上有了出入，導致電網被不必要的關閉。

Mainzer說：「這種情況真的很罕見，昨晚電網發生很多事情，我們會再確實溝通，並確保這不再發生。」

而北加州電力局也在稍早回應，坦承有人員疏失，溝通上的誤會造成不必要的限電，但他們也表示，這場意外或許幫助加州在週二達到省電的效果，但那些備受限電的居民，就想必無法樂觀看待這場烏龍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。