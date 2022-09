奧巴馬夫婦返回白宮 出席肖像畫揭幕禮

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統奧巴馬夫婦週三返回白宮,出席他們的的肖像畫揭幕禮。

奧巴馬是自2017年初卸任後,首次和夫人米雪兒重返白宮,不過在此之前,奧巴馬曾經在4月返回白宮,慶祝他的醫保法案週年紀念。

奧巴馬挑選美國畫家Robert McCurdy為他夫婦畫白宮肖像,他讚揚McCurdy的精簡風格,讓畫中人與看畫的人透過畫作而「相遇」。

McCurdy喜歡讓他的畫中人面無表情站在白色背景下,奧巴馬這位美國第44個總統,也是第一位黑人總統,就此以黑西裝灰色領帶的形象流傳後世,在週三的白宮肖像揭幕禮中,奧巴馬也表揚拜登做總統是美國的福氣。

奧巴馬說:「拜登做總統是美國的福氣,他帶領我們渡過困難時刻。」

奧巴馬表示,拜登建立並超越了奧巴馬時期的醫療健保,在應對氣候變化、促進社會正義和促進經濟公平的工作也有目共睹。

奧巴馬說:「美國比你初上任時更好,我們要深表感激,所以多謝您。」

在白宮為上一任總統的肖像畫揭幕是最近的傳統,無論上一任總統的政治立場如何,現任總統都會主持。

他的前任總統的白宮肖像揭幕禮,當年克林頓就為老布殊主持過,小布殊也為克林頓做過,隨後奧巴馬也有為小布殊主持過,唯獨特朗普沒有這樣做。

特朗普背離了許多總統傳統,沒有為奧巴馬舉行任何儀式,所以拜登就為奧巴馬補回這個典禮。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。