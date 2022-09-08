奧巴馬夫婦返回白宮 出席肖像畫揭幕禮

September 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

前總統奧巴馬夫婦週三返回白宮，出席他們的的肖像畫揭幕禮。

奧巴馬是自2017年初卸任後，首次和夫人米雪兒重返白宮，不過在此之前，奧巴馬曾經在4月返回白宮，慶祝他的醫保法案週年紀念。

奧巴馬挑選美國畫家Robert McCurdy為他夫婦畫白宮肖像，他讚揚McCurdy的精簡風格，讓畫中人與看畫的人透過畫作而「相遇」。

McCurdy喜歡讓他的畫中人面無表情站在白色背景下，奧巴馬這位美國第44個總統，也是第一位黑人總統，就此以黑西裝灰色領帶的形象流傳後世，在週三的白宮肖像揭幕禮中，奧巴馬也表揚拜登做總統是美國的福氣。

奧巴馬說：「拜登做總統是美國的福氣，他帶領我們渡過困難時刻。」

奧巴馬表示，拜登建立並超越了奧巴馬時期的醫療健保，在應對氣候變化、促進社會正義和促進經濟公平的工作也有目共睹。

奧巴馬說：「美國比你初上任時更好，我們要深表感激，所以多謝您。」

在白宮為上一任總統的肖像畫揭幕是最近的傳統，無論上一任總統的政治立場如何，現任總統都會主持。

他的前任總統的白宮肖像揭幕禮，當年克林頓就為老布殊主持過，小布殊也為克林頓做過，隨後奧巴馬也有為小布殊主持過，唯獨特朗普沒有這樣做。

特朗普背離了許多總統傳統，沒有為奧巴馬舉行任何儀式，所以拜登就為奧巴馬補回這個典禮。

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