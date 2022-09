【KTSF】

紐約州長Kathy Hochul週三宣布解除紐約州公共交通上的強制口罩令。

Hochul說,政府不再規定乘客必須在公共巴士、火車和地鐵等交通工具上戴口罩,但會鼓勵他們戴口罩。

在疫情初期,民眾大多遵守地鐵口罩令,但最近幾個月戴口罩的人大幅減少。

Hochul說,進入包括醫院和療養院在內的醫療保健機構,仍需要戴口罩。

放寬口罩令的部分原因是,聯邦官員上星期批准了針對最新的Omicron變種亞型分支病毒的加強針。

