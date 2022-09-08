灣區週三氣溫稍降 週四料再度回升（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區熱浪持續，國家氣象局指，週三氣溫與週二相比有下降，但氣溫週四會再次上升，為減輕電網負荷，PG＆E週三晚可能會實施輪流停電。

根據國家氣象局，灣區週二有5個城市打破或打平了有史以來的氣溫紀錄，灣區週三氣溫有明顯下降，但週四的氣溫會再度上升，預料週五開始會轉涼。

熱浪底下，Flex警報及愛惜空氣日繼續延長，有關當局呼籲市民節約用電，並留意空氣質素差所帶來的影響。

加州供電局（Cal ISO）表示，極端的熱浪持續使能源需求增加，他們已經要求PG＆E準備好輪流停電的可能性。

但於週二下午，Palo Alto、Alameda及Healdsburg三個城市，供電局與當地城市的電力公司溝通誤會，並意外實施輪流停電，當中Alameda市由大約6點至7點停電，有1400客戶受影響。

餐廳負責人Stephanie Ouyan說：「我們不能收信用卡，我們沒有照明，店舖內全黑。」

她表示損失了好多金錢。

供電局主席表示，會確保週三晚不會再有誤會。

加州供電局主席Elliot Mainzer說：「這種情況當然不是經常發生，昨晚的電網操作員有很多事要處理，我們會加強溝通，確保不再發生。」

截至週三下午，供電局並沒有要求包括PG＆E在內的電力公司實施輪流停電，但基於預防，PG＆E已向約29萬6千名客戶發出準備潛在輪流停電的通知。

供電局將會持續監察電力需求，並決定是否需要實施輪流停電。

PG＆E表示，除了輪流停電，炎熱天氣亦可能使電力設備受損，例如是變壓器過熱，造成局部地區停電。

PG＆E已從較涼爽的沿岸地區調派職員到停電風險較高的地區，應對突發情況。

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