灣區週三氣溫稍降 週四料再度回升（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區熱浪持續,國家氣象局指,週三氣溫與週二相比有下降,但氣溫週四會再次上升,為減輕電網負荷,PG&E週三晚可能會實施輪流停電。

根據國家氣象局,灣區週二有5個城市打破或打平了有史以來的氣溫紀錄,灣區週三氣溫有明顯下降,但週四的氣溫會再度上升,預料週五開始會轉涼。

熱浪底下,Flex警報及愛惜空氣日繼續延長,有關當局呼籲市民節約用電,並留意空氣質素差所帶來的影響。

加州供電局(Cal ISO)表示,極端的熱浪持續使能源需求增加,他們已經要求PG&E準備好輪流停電的可能性。

但於週二下午,Palo Alto、Alameda及Healdsburg三個城市,供電局與當地城市的電力公司溝通誤會,並意外實施輪流停電,當中Alameda市由大約6點至7點停電,有1400客戶受影響。

餐廳負責人Stephanie Ouyan說:「我們不能收信用卡,我們沒有照明,店舖內全黑。」

她表示損失了好多金錢。

供電局主席表示,會確保週三晚不會再有誤會。

加州供電局主席Elliot Mainzer說:「這種情況當然不是經常發生,昨晚的電網操作員有很多事要處理,我們會加強溝通,確保不再發生。」

截至週三下午,供電局並沒有要求包括PG&E在內的電力公司實施輪流停電,但基於預防,PG&E已向約29萬6千名客戶發出準備潛在輪流停電的通知。

供電局將會持續監察電力需求,並決定是否需要實施輪流停電。

PG&E表示,除了輪流停電,炎熱天氣亦可能使電力設備受損,例如是變壓器過熱,造成局部地區停電。

PG&E已從較涼爽的沿岸地區調派職員到停電風險較高的地區,應對突發情況。

