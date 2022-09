美國眾議院訪問團到台灣與蔡英文會面

【有線新聞】

美國眾議院8名議員到訪台灣與蔡英文會面,蔡英文感謝對方在解放軍軍演後訪台,強調台灣不會屈服於脅逼之下。美國國家安全顧問沙利文指,大陸對台動武仍是明顯威脅。

美國國會跨黨派訪問團,由眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席墨菲率領,獲安排在總統府與蔡英文會面。

蔡英文感謝美方的支持,期望深化經貿等多方面合作,有信心能與美國簽定貿易協定。

她說:「我要謝謝各位議員在中國持續軍演過後,特別組團來訪,展現美國國會對台灣堅如磐石的支持,台灣不會屈服於脅逼之下,更會捍衛我們民主制度與方式,台灣也不會退縮,會更積極地與民主夥伴深化合作,共同維護區域和平穩定。」

墨菲亦認為美台有很多深化合作的機會,國會應支持台灣參與國際組織,特別是有關公共衛生的範疇。

今次是個多月前眾議院議長佩洛西訪台以來,第6個到台灣的美國訪問團,亦是美國國會今屆會期最大的眾議員訪問團。

台海形勢持續受到關注,美國國家安全顧問沙利文認為,台灣周邊或會出現軍事緊急事件,由於北京政策沒排除動武的可能,他認為大陸對台動武仍是明顯威脅。

民主黨議員近日提出改變對台政策的法案獲跨黨派支持,包括將台灣列為主要的非北約盟友、提供45億美元安全援助等。

沙利文同意法案有助加強保障台灣安全,但對部分內容感到憂慮,他重申美國對台立場堅定不移,反對以武力改變現狀。分析指沙利文言論反映,白宮支持台灣同時試圖紓緩與北京緊張關係。

