東灣Dublin一個住宅發生槍殺案,一對夫婦死亡,一名涉案的Alameda縣警被通緝,他其後自首。

當局說,24歲的Alameda縣警Devin Williams Jr.,在案發後數小時致電當局,並表示他想自首。

接聽電話的警員一直與他通話,直到加州公路巡警在案發現場以南約160英里的中谷Coalinga市附近,拘留這名休班縣警。

警方表示,警員在週三凌晨12點45分左右,接報到Dublin市的一個住宅,報案人說有兩人在住宅內中槍,疑犯之後駕車逃離現場。

警方表示,疑犯Williams涉嫌用配槍開槍,並在逃走時丟棄配槍。

