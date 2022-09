《華郵》報導指特朗普寓所檢獲文件含外國核武情報

【有線新聞】

美國《華盛頓郵報》報道,前總統特朗普私人寓所中,被檢走的文件有外國國防資訊,包括核武情報機密。特朗普律師批評報道,選擇性披露無法證實的誤導內容。司法部和聯邦調查局拒絕評論。

特朗普佛羅里達州的海湖莊園,上月被聯邦調查局突擊搜查,檢走逾萬份政府文件。《華盛頓郵報》周二引述消息指,內容包括外國政府國防情報,如核武防衛能力等,消息人士無指明資料關於哪個國家。

報道指當局檢獲過百份高度機密文件,包括不可向外國分享的情報,以及只有總統本人及少數高官知情的秘密行動。

有些文件連現屆拜登政府,部分國安高官也無檢閱權限,理應存放於上鎖的情報設施,並由專人看守。

報道形容這些機密存放於保安成疑的私人住宅,加深調查人員憂慮。

司法部這次搜查行動旨在調查特朗普有否涉及不當處理政府機密或隱瞞、篡改、銷毀政府紀錄。

特朗普一直指控行動是政治打壓,申請授權第三方獨立法律專家審查搜獲的材料,周一獲法院批准。特朗普的代表律師形容此舉才是解決途徑,批評選擇性披露無法證實的誤導資訊,是不尊重亦不符法律權益。

