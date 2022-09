美國護照持有人9月12日起可免簽證入境台灣（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國護照持有者,9月12日起可以免簽證入境台灣,對於原先已經送件要申請簽證的人士,將可以申請退件,駐舊金山台北經文處週二公布退件以及退費的相關規定。

在9月5日已經送件的簽證申請,如果尚未進入製發程序,經文處將主動聯絡申請人確認退件和退費,不過已經送件而且進入簽證製發程序,或者審核後確定拒簽者,則一律不退件也不會退費。

至於9月6日以後才送件的申請案,則按照正常程序簽發,不接受退件的請求。

由於近期申請台灣簽證的數量龐大,目前經文處只處理到8月中寄達經文處的申請案,8月中之後寄達的申請尚未進入製作程序,經文處會盡速聯繫申請人,申請人可以等待通知,如有疑問可以撥打經文處總機查詢,電話是(415) 362-7680,或是發電郵至pejhung@mofa.gov.tw。

至於未列入免簽證國家的外籍人士,仍須依照指揮中心開放事由,向駐舊金山台北經文處申請特別入境許可簽證。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。