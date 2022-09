【KTSF】

舊金山(三藩市)週末發生汽車撞倒人後不顧而去的案件,兩名亞裔長者嚴重受傷,有生命危險。

案發地點位於Junipero Serra大道夾Mercedes Way住宅區,在Stonestown購物商場附近。

警方表示,星期六下午5時左右接報趕到現場,,發現兩名行人在車禍中受了傷,警員為傷者急救,然後由救護員送往醫院。

兩名傷者是一男一女,分別71歲和74歲,傷勢嚴重,有生命危險。

警方表示,肇事汽車司機事後逃離現場不顧而去,暫時未有肇事汽車的資料,警方呼籲市民提供關於這宗案件的線索。

匿名舉報熱線電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

