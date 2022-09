San Mateo市通過在Caltrain火車站附近停車場建五層樓公寓（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo市的市府規劃委員,批准在市內Caltrain火車站附近一個現有的停車場,興建一棟五層樓的公寓。

根據San Mateo日報的報導,計劃建五層樓公寓的地皮,是San Mateo Hayward Park火車站東部,在92號公路以北最後一塊還沒有發展的地皮。

這塊地皮目前歸Caltrain所有,當局希望這項住屋項目,能夠為Caltrain提供更多的乘客人數,並同時減少路上的車輛,而San Mateo市府則認為,能夠應對市府住屋短缺的問題。

這個在Concar Drive 401號的公寓項目,將有191個住屋單位,包括17個studio開放式公寓,119個一睡房的單位,和55個兩間睡房的單位,當週有大約16個單位將保留給極低收入人士,12個將保留給中等收入人士,公寓計劃將有92個停車位,和221個腳踏車位。

因為公寓項目現有的225個停車位將消失,市府原本要求發展商提供51個停車位給通勤人士,但是發展商Sares Regis Group表示,在公寓中,提供公眾可以使用的停車位,在實施方面會有後勤問題。

San Mateo市府規劃委員會最後以4對零的票數通過這個公寓項目。

