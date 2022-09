台灣前總統府副秘書長羅智強訪灣區 宣布花100天考慮是否參選總統（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統府副秘書長羅智強到訪灣區,並宣布將用一百天的時間,考慮是否參選總統,他週二傍晚出席紅木城的一場演講餐會,談到他考量的因素。

羅智強說:「為什麼留到美國來宣布,因為也許跟別的政治人物不一樣,美國其實算我在政治上的娘家。」

曾經擔任台灣總統府副秘書長、台北市議員以及國民黨副秘書長的羅智強,週二晚應北加州華僑協會和國民黨美西支部之邀,在紅木城的一家餐館演講,並當眾正式宣布將以一百天的時間,考慮是否參選2024年總統大位。

羅智強說:「我想要做一個深度的沉澱,展開一百天思考是否參選總統的階段。」

羅智強表示,他人生最低潮的時候,是2013年黯然離開總統府,一直到2015年到哈佛擔任訪問學者才重新站起來,在2016年曾環遊美國,影響了他下一步的走向。

羅智強說:「我開車兩萬公里,然後走了全美三十個城市,然後在美國巡迴演講,那段過程給我自己很大的沉澱,讓我去釐清了一個新的道路。」

羅智強此行重回美國,會走訪八個城市,依序分別是西雅圖、舊金山灣區、洛杉磯、拉斯維加斯、鳳凰城、華盛頓特區、新澤西以及紐約,他希望透過再次的巡迴演講,釐清他2024年的從政之路。

他將在這百日內從事三個「聽見」,第一個聽見是聽取朋友們對他參選的正反意見,第二個聽見是開始提出參選政見,第三個聽見則是聽取各界對於2024年在野合作、在野整合,促成政黨輪替的見解和看法。

羅智強說:「我認為2024的大選是攸關台灣命運的關鍵之戰,因此我希望能夠未雨綢繆,先做準備,所以嚴格來講,我最盼望的不是羅智強參選,而是羅智強能不能代表台灣的民眾,把台灣最需要政見、最需要的政策的方向提出來,所以與其說我是追求我的參選,不如說是追求我的理念的參選。」

不過國民黨有自己的提名機制,羅智強屆時決定參選是否會取得黨內的支持呢?

羅智強說:「也可以聽見參考啦,但是我要特別講,黨意應該是要服膺於民意的,所以民意才是真正的重點,所以黨意如何,我覺得還是由民意來評斷比較好。」

羅智強尚未決定參選,已經提出兩項政見,一是希望透過平反中天新聞台,來捍衛台灣的新聞自由,二是修復九二共識,恢復兩岸交往的重要地基。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。