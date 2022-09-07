熱浪下灣區局部地區停電 加州週二電力需求有史以來最高 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

熱浪底下，能源需求急升，甚至達到供不應求，灣區有局部地區停電，加州週二的電力需求達到5萬2千兆瓦，是有史以來需求最高。

炎熱天氣下，Livermore市內的變壓器過熱，週一起開始停電，超過3500名市民受到影響，PG＆E週二完成修復，市內大多數人現已恢復供電。

於PG＆E的網站上可見，灣區週二不少地區都有局部性停電，當中東灣Dublin市及San Ramon市一帶，一度有超過5000人受影響。

本台記者梁展穎（Christina Leung）居住於南灣Saratoga，她說家中由下午4點左右開始停電，當時的氣溫約107度，洗澡只能洗冷水澡，直到5點多恢復電力，但Saratoga局部地區就仍然停電，有超過一萬人受影響。

本台記者梁展穎表示，街上的紅綠燈都失靈，只能靠司機自律，5點多外出時，正值下班時間，路上都出現大塞車，又指每逢夏天的熱浪，Saratoga都會停電。

而當她家中停電時，鄰居都早已做好準備。

梁展穎說：「他們（鄰居有電），因為他們有太陽能發電，Tesla那些，你放在你的屋頂去太陽能發電，他們用的原因就是因為知道Saratoga每年都會停電。」

加州供電局 (Cal ISO) 宣佈Flex警報現正生效，呼籲市民節約用電，警報已經連續七日生效。

聖荷西州立大學講師Ahmed Banafa相信，加州電網暫時仍能承受破紀錄的能源需求，因為現時有後備電源加上再生能源支持，而去到最後階段才會實施輪流停電。

Banafa說：「我們暫時未達到這個階段，我希望我們不必實施輪流停電，所以情況現時仍然樂觀，如果市民繼續節約用電，我們永遠不用走到輪流停電這一步。」

他指，灣區週二有局部地區停電，原因與變壓器承受的負荷增加有關。

Banafa說：「如果市民用電太多，就會增加電網負荷，當每個人都開著冷氣機，當然會影響到變壓器，使到它們可能會爆炸。」

他指停電期間，市民需要做好準備，例如是後備電筒、電池，但通常2至3小時的停電都可以承受。

而更重要的就是為節省能源出一分力，將恆溫器調較至78度或以上，或避免使用大型家電。

州長緊急服務辦公室下午亦使用緊急警示系統，向市民電話發出節省用電的通知。

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