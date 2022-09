熱浪下灣區局部地區停電 加州週二電力需求有史以來最高 （視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

熱浪底下,能源需求急升,甚至達到供不應求,灣區有局部地區停電,加州週二的電力需求達到5萬2千兆瓦,是有史以來需求最高。

炎熱天氣下,Livermore市內的變壓器過熱,週一起開始停電,超過3500名市民受到影響,PG&E週二完成修復,市內大多數人現已恢復供電。

於PG&E的網站上可見,灣區週二不少地區都有局部性停電,當中東灣Dublin市及San Ramon市一帶,一度有超過5000人受影響。

本台記者梁展穎(Christina Leung)居住於南灣Saratoga,她說家中由下午4點左右開始停電,當時的氣溫約107度,洗澡只能洗冷水澡,直到5點多恢復電力,但Saratoga局部地區就仍然停電,有超過一萬人受影響。

本台記者梁展穎表示,街上的紅綠燈都失靈,只能靠司機自律,5點多外出時,正值下班時間,路上都出現大塞車,又指每逢夏天的熱浪,Saratoga都會停電。

而當她家中停電時,鄰居都早已做好準備。

梁展穎說:「他們(鄰居有電),因為他們有太陽能發電,Tesla那些,你放在你的屋頂去太陽能發電,他們用的原因就是因為知道Saratoga每年都會停電。」

加州供電局 (Cal ISO) 宣佈Flex警報現正生效,呼籲市民節約用電,警報已經連續七日生效。

聖荷西州立大學講師Ahmed Banafa相信,加州電網暫時仍能承受破紀錄的能源需求,因為現時有後備電源加上再生能源支持,而去到最後階段才會實施輪流停電。

Banafa說:「我們暫時未達到這個階段,我希望我們不必實施輪流停電,所以情況現時仍然樂觀,如果市民繼續節約用電,我們永遠不用走到輪流停電這一步。」

他指,灣區週二有局部地區停電,原因與變壓器承受的負荷增加有關。

Banafa說:「如果市民用電太多,就會增加電網負荷,當每個人都開著冷氣機,當然會影響到變壓器,使到它們可能會爆炸。」

他指停電期間,市民需要做好準備,例如是後備電筒、電池,但通常2至3小時的停電都可以承受。

而更重要的就是為節省能源出一分力,將恆溫器調較至78度或以上,或避免使用大型家電。

州長緊急服務辦公室下午亦使用緊急警示系統,向市民電話發出節省用電的通知。

